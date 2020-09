Riverdale, Tree Hill, Rosewood... Ces villes de séries existent-elles vraiment ?

Ah les villes de séries. Certaines font rêver, d'autres un peu moins voire pas du tout (coucou Riverdale) et pourtant, elles sont tout aussi importantes que les personnages. Pourtant, certaines n'existent pas du tout ! Alors, quelles sont celles qui sont fictives et celles qui sont réelles ? On ne parle évidemment pas de New York, Los Angeles ou Miami qui, pour les nuls en géo, existent réellement !

Riverdale (Riverdale)

S'il y a bien une ville où on ne voudrait pas vivre, c'est Riverdale. Avec ses serial-killers et ses pervers qui filment les actions des habitants, la ville où résident Archie, Jughead, Betty, Veronica et les autres n'a rien d'attrayant. Rassurez-vous, personne n'a à vivre ça au quotidien puisque Riverdale n'existe pas réellement ou en tout cas pas comme elle l'est montrée dans la série. Car oui, il existe en fait plusieurs villes qui portent le nom "Riverdale" aux Etats-Unis, notamment une dans le New Jersey (3 500 habitants), une autre dans l'Utah (plus de 8 400 habitants) et une en Géorgie (15 000 habitants). Quant à la série avec KJ Apa et Cole Sprouse ? Elle est tournée à Vancouver, au Canada. Le lieu qui sert de tournage pour le diner Pops est par exemple située à Mission, en Colombie Britannique, et s'appelle en réalité Rocko's Diner.