Joe Biden fait campagne sur Animal Crossing pour rappeler aux jeunes américains de voter

Les gamers ont le choix entre 4 pancartes gratuites, qui sont dispos sur l'e-store. Ils pourront donc prendre la pancarte "Team Joe", "Biden Harris", "Joe" avec le "e" aux couleurs du drapeau LGBTQIA+ ou celle avec des lunettes de soleil aviateur tricolores (bleu, blanc, rouge).

Toucher des électeurs plus jeunes

Le but de Joe Biden (et de son équipe de campagne) est clair : élargir son électorat et toucher les plus jeunes. Car l'abstention pourrait le faire perdre face au président Donald Trump, qui compte bien se faire réélire. Alors Joe Biden espère que grâce à sa présence dans le jeu, les joueurs et donc les jeunes se déplaceront pour voter, de préférence pour lui.

Christian Tom, directeur des partenariats numériques pour la campagne Biden, a ainsi expliqué au site The Verge : "Animal Crossing est une plate-forme dynamique, diversifiée et puissante qui rassemble des communautés du monde entier. C'est une nouvelle opportunité passionnante pour notre campagne d'engager et de connecter les partisans de Biden-Harris alors qu'ils construisent et décorent leurs îles". "C'est une façon pour nous de trouver de nouvelles façons créatives et innovantes de rencontrer les électeurs là où ils se trouvent et de rassembler nos partisans" a-t-il ajouté.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'un candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine fait campagne jusque dans un jeu vidéo. En 2016, Hillary Clinton proposait des Pokémon gratuits sur Pokémon GO , leur demandant de voter. Sauf que malgré le soutien des stars de Hollywood et le fait qu'elle se mette à Pokémon, on sait comment ça s'est terminé pour elle...

Une des portes-parole de la campagne de Donald Trump, Samantha Zager, a clashé le camp démocrate sur cette idée de campagne virtuelle. Selon elle, se mettre en avant sur Animal Crossing montrerait qu'il "refuse de faire campagne dans la vraie vie avec les vrais Américains".