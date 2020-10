Holidate 2 : une suite possible ? La scénariste donne des pistes

C'est Halloween mais franchement, l'ambiance du moment est tellement déprimante qu'on est déjà passé aux films de Noël grâce à Netflix qui a mis en ligne ce mercredi 28 octobre le film Holidate avec Emma Roberts et Luke Bracey. De quoi nous redonner un peu le sourire en ce début de reconfinement ! Et on est pas les seuls à avoir eu l'idée : le film est classé dans le top 10 des programmes les plus vus sur Netflix en France. Si vous avez adoré les aventures de Sloan et Jackson, bonne nouvelle : une suite n'est pas à exclure.

La scénariste est prête pour un Holidate 2 !

Bien que Netflix n'ait pas encore commandé une suite à Holidate, la scénariste du film, Tiffany Paulsen, elle, est déjà prête ! Interrogée par Vanity Fair, elle a dévoilé avoir déjà un plan pour un deuxième film. "Je sais exactement ce que sera l'histoire et comment nous allons l'explorer" a-t-elle confié. "J'ai de l'espoir. J'espère que les gens ont aimé le film et qu'ils veulent voir cette relation. Je pense qu'il y a tellement de choses à explorer avec Sloan et Jackson car ils sont à peine sortis ensemble. Ils ont eu 11 rendez-vous en un an donc il y a beaucoup de choses à voir. Nous croisons les doigts" a-t-elle ajouté.

Ce qu'il pourrait se passer dans la suite

Mais alors, si un Holidate 2 est commandé, que pourrait-il se passer dans la suite ? A la fin du film, Sloan et Jackson avouaient leurs sentiments l'un pour l'autre et partaient en Australie d'où est originaire le jeune homme. Si la suite se confirme, c'est là-bas que l'action devrait avoir lieu comme l'explique Vanity Fair. Tiffany Paulsen a prévu une histoire où Sloan devra trouver sa place parmi la famille de Jackson. Et elle a une idée du titre : Holimates ! Espérons que le succès soit au rendez-vous partout dans le monde pour voir la suite ! Prochainement, la plateforme dévoilera le second volet d'un autre film de Noël : La Princesse de Chicago avec Vanessa Hudgens. Le film sortira le 19 novembre sur la plateforme. Un troisième film est même déjà prévu.