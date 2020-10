Luke Bracey : zoom sur l'acteur d'Holidate, le nouveau film de Noël de Netflix

Il voulait devenir rugbyman professionnel

Luke Bracey est à l'affiche du film Holidate, la nouvelle comédie romantique de Noël signée Netflix. Avant de jouer dans cette rom-com au côté d'Emma Roberts, et avant même de devenir acteur, il voulait devenir joueur de rugby professionnel. Mais sa carrière sportive a été mise de côté quand l'acteur australien a décroché un rôle dans la série Summer Bay, show dans lequel Chris Hemsworth (Thor dans les films éponyme et dans la saga Avengers), Isla Fisher (Confessions d'une accro au shopping) ou encore Danii Minogue avaient aussi tourné.

Avant Holidate, Luke Bracey avait déjà joué dans des comédies romantiques comme Bienvenue à Monte-Carlo avec Leighton Meester (Gossip Girl), Selena Gomez, Corey Monteith (Glee) et Katie Cassidy (Arrow) et Une seconde chance avec Michelle Monaghan, James Marsden et Liana Liberato. Mais c'est surtout dans les films d'action qu'il a enchaîné les rôles, de G.I. Joe : Conspiration avec Bruce Willis, Channing Tatum et Dwayne Johnson, à The November Man avec Pierce Brosnan, en passant par le remake de Point Break, Tu ne tueras point avec Andrew Garfield, ou encore Lucky Day avec Nina Dobrev.

A noter qu'il apparaît aussi dans deux épisodes de la saison 1 de la série Little Fires Everywhere avec Reese Witherspoon et Kerry Washington.