Tayc (Danse avec les stars 2021) et Fauve Hautot avouent leur attirance : "Il est très beau"

Tayc (Danse avec les stars 2021) et Fauve Hautot avouent leur attirance, mais...

Pendant que certains se demandent si Michou et Elsa Bois sont en couple, d'autres fans de Danse avec les stars 2021 s'interrogent sur la relation entre Tayc et Fauve Hautot. Ca tombe bien, les deux finalistes de DALS ont justement profité de leur passage chez Cauet (NRJ) pour confirmer leur attirance et s'expliquer sur leurs liens, quelques heures avant de découvrir le grand gagnant de cette saison.