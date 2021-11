Michou (Danse avec les stars 2021) et Elsa en couple ? "Il n'y a pas eu de dérapage"

Michou et Elsa Bois en couple grâce à Danse avec les stars 2021 ? "Non, on n'est pas ensemble"

Ce vendredi 26 novembre 2021, c'est la grande finale de Danse avec les stars 2021 sur TF1 ! Michou et Elsa Bois, Fauve Hautot et Tayc et Bilal Hassani et Jérôme Mouillerac sont encore en compétition et l'un des duos sera gagnant. Elsa Bois, Bilal Hassani, Fauve Hautot et Tayc étaient invités dans l'émission de Cauet sur NRJ pour parler de DALS justement. Et forcément, l'animateur a évoqué les rumeurs de couple entre Michou et Elsa.

"Ça se passe très bien, je m'entends très bien avec Michou donc c'est génial" a avoué Elsa Bois, mais "non", elle a assuré ne pas avoir d'attirance pour son partenaire sur le parquet de Danse avec les stars 2021. Pendant les entraînements, le YouTubeur est "très rigoureux" sur les chorégraphies et c'est vrai qu'ils sont complices et s'amusent bien, tout en travaillant. Mais "Il n'y a pas eu de dérapage" entre eux, même si Elsa Bois est désormais célibataire. "Non, on n'est pas ensemble. On s'entend très très bien, mais on n'est pas ensemble" a-t-elle déclaré à propos de sa relation avec Michou.

Elsa a démenti le bisou avec Michou

La nouvelle recrue de Danse avec les stars 2021 a aussi démenti le baiser avec la star de YouTube, auprès de Télé Loisirs. "Certains ont beaucoup zoomé et, apparemment, on aurait pu dire que... Mais non, il n'y a pas eu de bisou" a affirmé Elsa. De son côté, Michou avait clairement fait savoir lors du prime de la demi-finale de DALS qu'il voulait être plus qu'un ami pour Elsa : "Avec Elsa, c'est compliqué... En fait, on est amis, mais je crois que je veux qu'on soit plus qu'amis... mais je n'y arrive pas ! Elle a dit quoi elle ?".

Mais vu les regards qu'Elsa porte sur Michou et leur complicité, on se dit que la danseuse ne doit pas non plus être insensible au charme de Michou. S'ils sont simplement amis pour le moment, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que leur relation devienne amoureuse. En tout cas, de nombreux internautes espèrent les voir en couple, et même Inox fait tout pour qu'ils se pécho !