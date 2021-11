Elsa Bois (Danse avec les stars 2021) célibataire : Michou grand gagnant de cette rupture ?

Ce vendredi 26 novembre 2021, Michou et Elsa Bois affronteront Tayc et Fauve Hautot, ainsi que Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, lors de la grande finale de Danse avec les stars 2021. Et Michou rêve non seulement de gagner l'émission mais aussi sûrement d'un baiser avec sa partenaire de danse à la fin de leur prestation. Oui, le Youtubeur semble être réellement tombé amoureux de la jolie brune pendant son aventure. Au fil des primes, impossible de passer à côté de la complicité des deux danseurs.

La semaine dernière, le jeune créateur de contenu avait même profité d'être seul avec les caméras pour lui déclarer sa flamme : "Elsa c'est ma rencontre de l'année. En fait on est amis mais je crois que je veux qu'on soit plus qu'amis, mais j'y arrive pas". Et si Michou n'arrive pas a faire un pas de plus vers elle, c'est tout simplement car Elsa Bois est déjà en couple dans sa vie personnelle.

Elsa Bois annonce officiellement son célibat

On pourrait croire que c'est une mauvaise nouvelle pour Elsa Bois, mais les internautes sont persuadés du contraire : la danseuse est officiellement célibataire. Dans une interview donnée à Télé Loisirs, elle explique : "On n'est plus ensemble, on s'est séparés il y a peu". Elle assure notamment que cette rupture n'est absolument pas liée à la complicité qu'elle a avec Michou, mais "plutôt à la visibilité qui découle de l'émission et à la distance, car il n'habite pas à Paris". Elle garantit être "heureuse aujourd'hui".

Michou et Elsa vont-ils enfin officialiser ?

Les fans du Youtubeur, tout comme son grand pote Inoxtag qui rêve de voir Michou et Elsa Bois en couple, ont désormais l'espoir que le binôme officialise sa relation lors de la finale de DALS le 26 novembre prochain. D'ici-là, malgré un semblant de baiser échangé lors du dernier prime, Elsa Bois reste pour l'instant sûre d'elle, il n'y a, avec Michou, rien d'autre que de l'amitié. En attendant plus ? Réponse ce vendredi sur TF1 !