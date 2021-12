Michou et Elsa Bois en couple ? La danseuse répond clairement

Michou et Elsa Bois en couple ? Elle met les choses au clair sur leur relation

La relation complice entre Michou et Elsa Bois a marqué Danse avec les stars 2021 sur TF1. Fous rire, câlins, regards so cute... Ils étaient vraiment proches et mignons dans cette saison 11 ! Le YouTubeur avait même avoué vouloir être plus qu'un ami pour sa danseuse devant les caméras de l'émission animée par Camille Combal. Et de son côté, Elsa ne semblait pas non plus insensible au charme de la star de YouTube. Mais depuis qu'ils ne sont plus sur le parquet de DALS, Michou et sa partenaire de danse sont-ils en couple ? Ou juste amis ? Elsa Bois a répondu à la question que tout le monde se pose !

Interrogée par Le Progrès sur la nature de sa relation avec Michou, Elsa Bois a révélé : "Nous sommes amis, nous nous entendons très bien et avons partagé une magnifique aventure. Nous allons nous revoir, mais nous ne sommes pas ensemble si telle était votre question". Même si la danseuse est séparée de son boyfriend, elle est donc restée célibataire et n'est pas en couple avec Michou. C'est une belle amitié pleine de complicité qui est née (pour l'instant ?), pas un amour fusionnel. Il y a quelques semaines, Chris Marques avait d'ailleurs démenti les rumeurs de bisous entre eux dans les coulisses de l'émission.

Après Danse avec les stars 2021, elle a d'autres projets

Elsa Bois a aussi parlé de ses projets à venir. Celle qui a intégré le nouveau show de Chris Marques a expliqué : "J'avais des projets de stages dans les écoles de danse, dans le sud de la France d'ici la fin 2021. Je vais en avoir d'autres à Villeurbanne début 2022 et à Lyon en février. Et puis je vais reprendre l'entraînement avec mon partenaire de danse, comme avant".