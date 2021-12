Michou et Elsa Bois, un bisou dans DALS 2021 ? Chris Marques rétablit la vérité

C'est Tayc qui a été sacré grand gagnant de Danse avec les Stars 2021 la semaine dernière sur TF1. Avec Fauve Hautot, le chanteur vu aussi dans la série Christmas Flow a remporté les votes du public, devant Bilal Hassani et Michou. Ce dernier a été sauvé plusieurs fois et a beaucoup fait parler... pour son rapprochement avec Elsa Bois, sa danseuse. S'il avait déclaré vouloir être "plus qu'amis", rien ne s'est passé officiellement entre eux. Et pourtant, Chris Marques avait semé le doute. Lors de la finale, on a pu entendre le juré historique du concours de danse animé par Camille Combal évoquer l'existence d'images d'un bisou entre Michou et Elsa. "Marie a dit qu'il y a eu un bisou. (...) Elle a dit qu'ils les avaient dans les rushs, mais qu'ils n'ont pas voulu le montrer" peut-on l'entendre dire.

Un bisou entre Elsa et Michou ? "J'ai commencé à inventer des trucs"

Mais toute cette histoire n'est en fait qu'un gros fake ! C'est Chris Marques lui-même qui l'a confirmé lors d'un Facebook live avec TelePro cette semaine. Mais pourquoi avoir dit ça en live ? Tout simplement parce qu'il avait fait un pari avec François Alu et Denitsa Ikonomova. "On avait parié qu'il allait se passer quelque chose entre Michou et sa danseuse sauf qu'il ne se passe rien. Je vois que je suis en train de perdre mon pari, alors j'ai commencé à inventer des trucs." a confié Chris Marques qui a avoué avoir "fait une erreur".

Il l'affirme, la vidéo censée montrer un baiser entre les deux candidats "n'existe pas". Chris Marques va même jusqu'à assurer qu'il ne s'est rien passé entre Michou et Elsa Bois. "J'aurais trouvé ça super, mais non, il n'y a rien" a-t-il évoqué au sujet du duo. Fin du suspense donc...