Michou (DALS 2021) et Elsa Bois : un bisou ? Chris Marques fait une boulette et confirme

Ce vendredi 26 novembre 2021, ce sont Tayc et Fauve Hautot qui ont été élus grands gagnants de la saison 11 Danse avec les stars. Une victoire logique au regard de leurs performances durant l'aventure, mais qui ne doit pas faire de l'ombre au formidable parcours de Michou et Elsa Bois, finalistes malheureux de cette édition. Comme l'a dévoilé le duo, ils ont énormément progressé au fil des semaines au point de mériter cette troisième place sur le podium.

Michou et Elsa en couple ? Non, mais...

Pourtant, aujourd'hui, ce ne sont plus leurs danses sur les parquets de l'émission de TF1 qui passionnent les téléspectateurs, mais leur relation. En effet, leur magnifique complicité n'a cessé de nous sauter aux yeux durant la compétition et nous a régulièrement offert quelques moments mémorables et intenses à l'écran, que ce soit durant les répétitions ou les primes.

Alors, Michou et Elsa Bois sont-ils désormais en couple ? Officiellement, la réponse est non. Invitée de l'émission de Cauet sur NRJ, la danseuse a récemment répondu "non" à une question sur une possible attirance de sa part envers le YouTubeur, avant de promettre que tout était carré entre eux, "Il n'y a pas eu de dérapage [en référence au supposé bisou filmé à la suite d'une danse]". Puis, elle l'avait enfin précisé, leur relation serait uniquement platonique, "Non, on n'est pas ensemble. On s'entend très très bien, mais on n'est pas ensemble".

Chris Marques annonce un bisou pour le duo

Une simple histoire d'amitié pour le duo ? Il n'y aurait donc rien à voir et il faudrait circuler ? Oui... mais peut-être pas. Ce vendredi 26 novembre 2021, Chris Marques a finalement fait une très grosse boulette en direct qui pourrait bien relancer la machine à rumeurs pendant encore quelques semaines. La raison ? Le membre du jury, qui pensait que son micro était éteint, a profité de la fin d'une rétrospective sur le parcours de Michou et Elsa Bois et de leur entrée sur scène, pour déclarer à François Alu, "Maria a dit qu'il y a eu un bisou. (...) Elle a dit qu'ils les avaient dans les rushs, mais qu'ils n'ont pas voulu le montrer" (voir dans notre diaporama).

Qui est cette fameuse Maria ? Le mystère reste entier, même s'il s'agit probablement d'une membre de l'équipe technique de l'émission. De quel bisou parle Chris Marques ? A priori, il ne s'agirait pas de celui que l'on pensait avoir vu durant leur danse lors de la demi-finale, mais d'un baiser qui aurait eu lieu dans le cinéma où le binôme a assisté au film de leur aventure dans DALS.

Comme on a pu le découvrir sur TF1, à la suite d'un message de soutien de ses grands-parents, la danseuse n'avait en effet pu retenir ses larmes, ce qui avait immédiatement motivé le Youtubeur à la prendre dans ses bras afin de la consoler. Or, cela n'aura échappé à personne, tandis que Michou et Elsa semblaient déjà plus complices que jamais (petite tête sur l'épaule, regards qui ne trompent pas...), leur câlin apparaissait également comme très personnel. Aussi, selon certaines théories, c'est à ce moment là que les deux candidats se seraient fait un petit bisou (de réconfort) qui aurait ensuite été coupé au montage.

Alors attention, on tient à le préciser : il ne s'agit que d'une rumeur à prendre au conditionnel ! Rien ne dit que Chris Marques n'a pas eu de fausses informations, rien ne dit qu'un bisou a réellement eu lieu dans ce cinéma et rien ne dit que, même en cas de bisou, Michou et Elsa sont en couple. A ce jour, les deux stars ont toujours démenti toute relation et c'est ce qui est le plus important à retenir pour l'instant !