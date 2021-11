Dita Von Teese (Danse avec les stars 2021) éliminée : Christophe Licata le savait-il en avance ?

Danse avec les stars 2021 : Dita Von Teese éliminée, de nombreux internautes déçus

La semaine dernière dans Danse avec les stars 2021, Dita Von Teese était absente du prime à cause d'un problème de santé. Et ce vendredi 12 novembre 2021, sur TF1, la reine du burlesque a été éliminée de la saison 11 de DALS. Eh oui, Dita Von Teese et Christophe Licata ont quitté la compétition malgré leur samba sur le morceau Levitating de Dua Lipa et leur jive sur le tube J'irai où tu iras de Céline Dion.

Tayc et Fauve Hautot mais aussi Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont directement gagné leur place pour la demi-finale. Du coup ce sont Michou et Elsa Bois, Aurélie Pons et Adrien Caby et Dita Von Teese et Christophe Licita qui ont dû s'affronter. Et suite au vite du public, c'est la queen de l'effeuillage qui a dû partir.

Suite à l'élimination de la star internationale de Danse avec les stars 2021, de nombreux internautes étaient en colère. Sur Twitter, beaucoup ont reproché au public d'avoir sauvé Aurélie Pons et Michou : "Aurélie Pons sauvée face à la légende Dita Von Teese", "Entre les followers de Michou et les fans de Demain nous appartient, Dita avait aucune chance" ou encore "MDDDDDDDDDFRRR Dita qui part ???????? Conclusion les français ne savent pas voter" peut-on lire dans les tweets sur DALS.