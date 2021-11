Dita Von Teese favorisée dans Danse avec Les Stars 2021 ? Un danseur brise le silence

Cette année, de nombreux fans de Danse avec Les Stars 2021 crient à l'injustice. Le 5 novembre dernier, ils étaient très énervés de l'élimination de Gérémy Crédeville et la mise en danger de Bilal Hassani. On retrouve donc pour les quarts de finale : Tayc, Aurélie Pons, Michou, Bilal Hassani et enfin, Dita Von Teese alors qu'elle n'était pas présente pour affronter ses adversaires lors de la dernière émission. Suite à cette décision, des téléspectateurs ont été agacés et n'ont pas apprécié sa qualification qu'ils estiment injuste. Selon eux, Dita Von Teese serait avantagée par rapport à ses concurrents.

Pourtant, l'ex-mannequin avait donné les raisons de son absence et avait parlé de sa maladie. Des explications qui n'ont pas convaincu les fans.

"Elle n'est pas favorisée" selon Anthony Colette

Face aux nombreuses critiques contre Dita Von Teese, plusieurs célébrités ainsi que des membres de la famille DALS ont pris sa défense sur Twitter. Invité dans le Buzz TV du Figaro Live ce mardi 9 novembre, Anthony Colette a donné son avis au sujet des accusations contre la production et Dita Von Teese. "Pour moi, elle n'est pas favorisée", commence par confier l'ancien partenaire de danse de Lucie Lucas... avant d'avouer comprendre les critiques sur le fait "qu'elle avait des danses qui lui correspondaient trop souvent. Au début peut-être, mais on lui a imposé ensuite des danses beaucoup plus pêchues" finit-il par expliquer.

"Je suis confiante pour revenir vendredi"

De son côté, Dita Von Teese n'a pas réagi aux critiques et préfère rester concentrée sur la compétition. Plus motivée que jamais, elle s'est adressée à ses fans sur ses réseaux sociaux : "Ces trois derniers jours, je suis restée tranquille, j'ai gardé la tête bien droite, j'ai toujours regardé droit, j'ai dormi assise comme me l'a recommandé mon médecin à Paris. Je vais mieux et je suis confiante pour revenir vendredi. Je suis allée plus loin que j'aurais pu en rêver dans cette compétition excitante. Je ne suis pas prête à revenir aux Etats-Unis en faisant un cha cha cha pour le moment" ajoute la candidate de DALS.

Alors va-t-elle accéder à la finale ? La réponse ce soir !