Dita Von Teese absente de Danse avec les stars 2021 : elle donne les raisons et parle de sa maladie

"Je suis confiante pour revenir vendredi"

Cette décision n'a donc pas été sans conséquences puisque Dita Von Teese a été forcée d'annuler sa participation ce vendredi. Cependant, la star rassure ceux qui la soutiennent dans la suite de son message et explique être plus motivée que jamais : "Ces trois derniers jours, je suis restée tranquille, j'ai gardé la tête bien droite, j'ai toujours regardé droit, j'ai dormi assise comme me l'a recommandé mon médecin à Paris. Je vais mieux et je suis confiante pour revenir vendredi. Je suis allée plus loin que j'aurais pu en rêver dans cette compétition excitante. Je ne suis pas prête à revenir aux Etats-Unis en faisant un cha cha cha pour le moment" ajoute la candidate de DALS. De quoi faire taire définitivement les mauvaises langues !