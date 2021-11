Gérémy Crédeville (DALS 2021) éliminé, Bilal Hassani en danger : les internautes crient à l'injustice

On vous rappelle quand même qu'il est déjà arrivé qu'un candidat de DALS garde sa place sans danser durant un prime : Pamela Anderson avait par exemple pris une pause à cause d'une blessure à la jambe et Terence Telle avait aussi été privé d'une soirée après une blessure pendant les répétitions.

Bref, tout ça a énervé certains internautes. "Une seule chose que je retiens de ce prime de #DALS: l'injustice. Une Dita qualifiée d'office, Bilal + Michou qui prennent des risques sur de nouvelles danses mais qui se retrouvent en face à face alors qu'en face Tayc et Dita ont fait le même type de danse pdt plusieurs semaines" a posté un internaute tandis qu'un autre ajoute : "J'ai trouvé ce prime particulièrement injuste. Tout le monde sous notés sauf Tayc. On fout Dita à l'abri et on met Geremy dans la m*rde... on voit tout de suite qui ils voulaient faire sortir ce soir".