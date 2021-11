Wejdene capricieuse ou poussée vers la sortie par la prod de DALS ? Deux versions s'opposent

Une semaine et demi après son élimination de Danse avec les stars, le cas de Wejdene continue de faire parler. On s'en souvient, quelques jours après sa défaite, une rumeur laissait entendre que l'interprète de Ta Gow aurait eu un comportement déplorable en coulisses et se serait clashée avec Samuel Texier, son partenaire. Des tensions si fortes à l'époque, qu'elles auraient finalement poussé la star à volontairement faire le strict minimum lors de son dernier prime afin de se faire sortir de la compétition.

Wejdene poussée vers la sortie par la production de DALS ?

Des rumeurs qui avaient choqué les internautes et qui, selon Gilles Verdez, seraient... loin de la réalité. Ce mardi 2 novembre 2021, le chroniqueur de TPMP a en effet livré une version totalement différente. Selon lui, ce n'est pas Wejdene qui aurait tout fait pour partir de Danse avec les stars, mais c'est la production qui l'aurait poussée vers la sortie.

"La production voulait que Wejdene parte, vous savez que tout est organisé dans Danse avec les stars. Et ils ont mis Wejdene en condition de partir", a-t-il dans un premier temps assuré. A en croire Gilles Verdez, Samuel Texier aurait ainsi "été honteux avec elle", tandis que l'équipe de DALS aurait "tout fait pour qu'elle pète les plombs". Face à cela, l'entourage de la chanteuse serait alors intervenu afin de mettre fin à cette collaboration toxique, "Son entourage a dit 'Arrêtez, basta, vous la harcelez. Elle est très jeune, elle va craquer donc il faut qu'elle puisse partir'".

Le comportement de la chanteuse mis en cause

Une révélation que personne n'avait vu venir, mais qui n'a pas convaincu Géraldine Maillet. L'autre chroniqueuse de TPMP l'a déploré, la source de son confrère serait en train de réécrire l'histoire, "Selon mes informations, ce n'est pas du tout ça !".

Au contraire, elle a tenu à le rappeler, la production a tout fait pour mettre Wejdene dans les meilleures conditions dès le départ, "Samuel Texier a été choisi parce que c'est un jeune danseur méconnu, comme la jeune danseuse qu'ils ont mis avec Michou. Ils ont voulu faire des associations un peu cohérentes, ils n'allaient pas mettre un danseur plus âgé, de 30 ans ou 35 ans, dans la mesure où elle est très jeune. C'était justement pour ne pas la gêner et qu'elle se sente très à l'aise."

Malheureusement, au fil du temps, Wejdene aurait un peu trop pris ses aises et aurait totalement abandonné l'émission. Et c'est ce manquement à ses devoirs qui aurait provoqué la colère des équipes, "La dernière semaine, elle n'est pas venue aux répétitions, elle l'a planté systématiquement. Du coup ils n'ont pas pu répéter. Ça a mis Samuel Texier dans la mouise." Et quand certaines personnes sur le plateau ont tenté d'excuser ce comportement, Géraldine Maillet a rappelé, "Personne ne fait ça, tout le monde est super réglo. (...) En tout cas, Samuel Texier aurait été exemplaire, c'est elle qui ne s'est pas présentée aux répétitions."

Et pendant ce temps-là, Wejdene se mure toujours dans le silence...