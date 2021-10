Danse avec les stars 2021 : une émission truquée avec de fausses notes ? Chris Marques répond

Danse avec les stars est-elle une émission truquée ? La production manipule-t-elle les événements en coulisses afin de favoriser certains candidats ? Alors que de nombreux téléspectateurs s'interrogent régulièrement sur les décisions des juges parfois considérés comme trop laxistes ou exigeants, et sur les danses imposées aux célébrités, Lola Derouault a décidé d'apporter son grain de sel dans ces théories du complot.

Danse avec les stars, une émission truquée ?

Qui est-elle ? Il s'agit tout simplement de la fille de Marie-Claude Pietragalla, qui n'est autre qu'une ancienne membre du jury de DALS présente dans l'émission de la saison 3 à la saison 7. Aussi, c'est sur son compte TikTok que la jeune femme a profité d'une vidéo (supprimée depuis) pour dévoiler, selon elle, la vérité sur l'envers du décor du programme de TF1.

Après avoir affirmé dans un premier temps que les applaudissements du public ne seraient pas sincères mais gérés "par un chauffeur de plateau" et que des stars seraient "exécrables, mais gentilles devant les caméras" - ce qui nous ramène aux rumeurs concernant le comportement de Wejdene cette saison, Lola Derouault n'a ensuite pas hésité à lâcher une bombe. Laquelle ? A en croire ses propos, les notes des jurés seraient bidons et décidées avant le début du prime.

Chris Marques répond aux accusations

Une accusation choquante à laquelle n'a pas encore réagi la production, ni TF1, mais qu'Emilie Lopez a tenté de démentir. Présente sur le plateau de TPMP Ouvert à tous ce vendredi 29 octobre 2021, la chroniqueuse a en effet rappelé que ces révélations n'étaient pas crédibles, "C'est complètement impossible que ce soit truqué. Je vais vous donner un exemple concret, il y a deux semaines, Aurélie Pons se casse la gueule en dansant. Si jamais les notes étaient décidées à l'avance, vous croyez pas qu'ils auraient été [coincés/grillés] ? [Une chute] ça abaisse la note." Difficile de lui donner tort.

Puis, afin d'appuyer ses propos, Emilie Lopez a partagé le témoignage de Chris Marques qu'elle a pu interroger. Et forcément, l'actuel juge de Danse avec les stars lui a fait part de sa surprise face à ces accusations, "Il m'a dit, 'Je ne comprends absolument pas pourquoi elle a dit ça. Et encore plus la fille de Marie-Claude Pietragalla". Et pour cause, la raison première de ne pas croire en cette déclaration se trouve... dans le professionnalisme de cette fameuse ex-jurée, "Il a dit : 'Pietra c'est vraiment l'une des personnes à qui on ne peut rien imposer'."

En revanche, Chris Marques lui a admis une chose qui peut prêter à confusion du point de vue extérieur. "Il m'a expliqué qu'avant chaque prime, ils ont une réunion avec les jurés et la production où ils expliquent, 'On va avoir tel tableau, telle chose'. Et où on leur rappelle ce qu'ils ont dit la semaine précédente. Mais c'est tout, on ne leur impose absolument rien, c'est impossible." Cette réunion aurait uniquement pour objectif de permettre au jury de se souvenir de leurs conseils et reproches faits aux candidats afin de les juger plus sereinement ensuite.

De quoi mettre fin aux théories du complot ? A suivre.