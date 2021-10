Danse avec les stars 2021 : Dita von Teese favorisée ? Les fesses de Michou... Twitter s'enflamme

Après Moussa Niang, Lola Dubini ou encore Lââm, c'est Jean-Baptiste Maunier qui a été éliminé de la saison 11 de Danse avec les stars ce vendredi 8 octobre 2021. Pourtant, ce n'est pas la fin de l'aventure du partenaire d'Inès Vandamme qui a fait réagir les téléspectateurs devant leurs écrans. Au contraire, ce sont deux autres événements très spéciaux qui ont fait vibrer les réseaux sociaux durant la diffusion de l'émission sur TF1.

Dita von Teese favorisée dans Danse avec les stars ?

Cette année, la production de DALS a décidé de frapper un grand coup en invitant au casting une star internationale en la personne de Dita von Teese. Or, comme le déplorent aujourd'hui de nombreux fans du programme, la danseuse et mannequin semble être favorisée par les producteurs. La raison ? Si personne ne remet en cause son talent sur la scène, "Cette sensualité naturelle de Dita", "Elle est classe de ouf", "C'est un pur concentré de sex-appeal, QUELLE FEMME!", beaucoup regrettent en revanche de la voir se contenter des mêmes choses chaque semaine.

Ainsi, là où Tayc s'est déjà fait reprendre par le jury concernant des mouvements répétitifs, Dita von Teese a pour le moment toujours échappé à la moindre critique. Et forcément, ça n'est pas passé inaperçu et ça commence à agacer les téléspectateurs, "Dita franchement je t'aime trop mais toujours la même danse on sait que la sensualité c'est ton domaine faut changer maintenant", "J'adore Dita mais depuis le début elle ne sort pas de sa zone de confort ... Bilal a chaque fois il nous sort des dingueries", "Il y a que moi que ça énerve la prod favorise des couples et ça commence à être flagrant .... Dita à toujours le même style de danse et des danses qui l'avantage", "La façon dont tf1 met en avant Dita en lui faisant faire que des danses lentes".

Pour l'heure, la production n'a pas réagi à ces suspicions, mais il ne fait aucun doute que les danses de la semaine prochaine seront scrupuleusement étudiées et analysées par le public.