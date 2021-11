Gérémy Crédeville (Danse avec les stars 2021) désavantagé ? "On a eu que 3 heures d'entraînements"

Gérémy Crédeville a eu seulement "3h" d'entraînements mais "ça ne s'est pas ressenti dans le montage"

Dans le dernier épisode de Danse avec les stars 2021 sur TF1, c'est Gérémy Crédeville qui a été éliminé. Mais comme l'a révélé le candidat qui dansait avec Candice Pascal, l'absence de Dita Von Teese aurait "perturbé" ses entraînements. Voire carrément désavantagé le binôme. En effet, la reine du burlesque devait danser avec lui en équipe, mais Dita Von Teese était absente du prime de DALS à cause de "vertiges positionnels paroxystiques bénins". Elle a été remplacée au dernier moment par Terence Telle.

Gérémy Crédeville a expliqué au Parisien que l'absence de Dita Von Teese a été dévoilée à Candice Pascal et lui-même seulement 2 jours avant l'émission. "On ne l'a su que mercredi après-midi, alors qu'avec Candice on avait préparé des choses. Nous n'avons eu que quelques heures d'entraînement avant la répétition générale de jeudi".

"Cela ne s'est pas ressenti dans le montage de l'émission vendredi soir, ce que j'ai trouvé dommage. On aurait aimé qu'il soit dit que nous n'avions eu que 3 heures pour nous entraîner alors que les autres candidats ont eu plusieurs jours" a-t-il ajouté. "C'est la seule chose qui me rend un peu amer. Je suis lent pour apprendre, il me faut 2 fois plus d'entraînement que les autres pour être au niveau, là j'en ai eu 2 fois moins" a-t-il précisé.

De nombreux internautes ont été déçus de son élimination de Danse avec les stars 2021. Ils ont découvert d'autres facettes de l'humoriste. Et de voir que Dita Von Teese est toujours en compétition malgré son absence n'a que renforcé leur mécontentement...