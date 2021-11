Rayane Bensetti prend une lourde décision : vous ne le verrez plus aux côtés de Denitsa Ikonomova

Dans Danse avec les stars 2021 sur TF1, Denitsa Ikonomova a rejoint le jury (avec Chris Marques, Jean-Paul Gaultier et François Alu). La danseuse est donc passée de l'autre côté pour cette saison 11 de DALS toujours animée par Camille Combal et Karine Ferri en deuxième partie de soirée. Et côté coeur, Denitsa Ikonomova aurait été en couple avec Rayane Bensetti pendant quelques années d'après de nombreux fans depuis qu'ils ont dansé et gagné DALS 5. Mais le supposé couple n'a jamais rien confirmé. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les amoureux ne sont désormais plus en contact.

"S'il vous plaît ne publiez pas de photos ou vidéos avec Rayane et Denitsa"

Ce lundi 15 novembre, Rayane Bensetti, qui s'est lancé dans le rap, a affiché en story Instagram un drôle de message. Il a en effet demandé à sa "team Rayane" de le contacter en privé afin de lui demander une faveur. Quelques heures plus tard, sur le compte Instagram d'une fan, on pouvait découvrir la décision radicale du meilleur pote de Kev Adams : "Rayane ne souhaite plus avoir de publications avec Denitsa, s'il vous plaît ne publiez pas de photos ou vidéos avec Rayane et Denitsa. Merci. Je t'aime mon chat". Un message que Rayane Bensetti a commenté avec deux coeurs, comme pour confirmer les paroles de sa grande fan.