Rayane Bensetti devient rappeur et lâche un freestyle inspiré par Squid Game

Après une carrière d'acteur à succès (Pep's, Clem, Tamara) et un petit passage dans le monde de la danse (Danse avec les stars), Rayane Bensetti est aujourd'hui prêt à se lancer dans un nouveau défi. Au programme cette fois ? Le pote de Keen'V - avec qui il a collaboré sur le titre J'ai piscine, souhaite tout simplement se mettre à la musique.

Rayane Bensetti se met au rap

Pour l'heure, on ne sait pas encore précisément ce que prépare Rayane Bensetti (un EP ? un album ? une tournée ?), mais il vient déjà de nous livrer un indice sur le genre à venir. Ce dimanche 10 octobre 2021, l'ex-partenaire de Denitsa Ikonomova a en effet profité de son compte Instagram pour lâcher un freestyle. Le twist ? Il s'est inspiré de LA série du moment, à savoir Squid Game, pour faire parler ses talents de rappeur (voir ci-dessous).

Un projet qu'il assure avoir improvisé ce week-end, "Il y a trois jours, j'ai eu une idée. Et j'ai eu la chance d'avoir mes amis pour la réaliser. Alors c'est fait avec les moyens du bord", mais qui se révèle malgré tout particulièrement efficace. En quelques secondes seulement, on peut ainsi l'entendre lâcher quelques références bien trouvées et punchlines très cool, "Faut pas douter de son instinct ou tu vas buguer comme Insta, des influenceurs à l'arrêt, des millions perdus à l'instant".

Certes, ce freestyle ne dure qu'une petite minute, mais Rayane Bensetti l'a promis, ce n'est que le début, "ça nous donne le freestyle numéro 1 sur 10, les autres arrivent. Restez connectés". Si avec ça Franck Gastambide n'est pas convaincu d'intégrer son flow à la possible saison 3 de Validé...