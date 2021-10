Validé : une saison 3 à venir ? Franck Gastambide dit oui... mais pas tout de suite

Et dire que Validé a bien failli ne jamais voir le jour... Lancée en mars 2020, la saison 1 de la série avait déjà cartonné et la saison 2 centrée sur une rappeuse incarnée par Laetitia Kerfa est en passe d'avoir le même succès. Alors forcément, on peut se demander si une saison 3 est en préparation. Et bonne nouvelle, le créateur, réalisateur, scénariste et acteur (oui, rien que ça) a répondu aux questions sur une suite.

Une saison 3 pour Validé ? Franck Gastambide n'est pas contre mais veut une pause

Sans spoiler, la fin de la saison 2 de Validé, une suite est évidemment possible scénaristiquement parlant. Pour autant, la fin peut aussi clôturer la série puisqu'elle ne contient pas de cliffhanger, contrairement au dernier épisode de la saison 1 qui mettait en scène la fusillade dont étaient victimes Apash (Hatik), William (Saïdou Camara) et Brahim (Brahim Bouhlel). La décision d'une suite de Validé revient donc à Canal+ et à Franck Gastambide. Et justement, nos confrères de Puremédias ont interrogé l'acteur et réalisateur sur une saison 3.

Celui qui a aussi mis en scène Taxi 5 a confié qu'il souhaitait faire "une pause" dans la série. En cause ? Le fait que travailler sur le show prenne énormément de temps et l'empêche de participer à d'autres projets. "Je découvre à quel point la fabrication d'une série prend beaucoup d'énergie. Ça fait trois ans que je fais ça. Pendant ces trois années, j'ai pu très peu me rendre disponible pour aller faire l'acteur et pour développer d'autres projets au cinéma." a-t-il expliqué à nos confrères. Pour l'instant, Franck Gastambide souhaite se consacrer à un projet de film. Une attente qui permettra aux auteurs de trouver de nouvelles idées. "Je garde un oeil avec mes auteurs sur le rap game. Je prends mes petites notes pour qu'on revienne avec une saison 3, non pas quand il faudra, mais quand on aura de quoi fabriquer un nouvel événement et qu'on sera sûrs de ne pas décevoir." ajoute-t-il.

La saison 2 cartonne déjà

En tout cas, Validé pourrait bien avoir une saison 3 si on se fie au succès de la saison 2. Lancée en intégralité sur myCanal ce lundi, en marge de la diffusion chaque semaine sur Canal+, la série explose déjà tout. Maxime Saada, Président de Canal+, a annoncé sur Twitter que les épisodes ont cartonné. "Record historique de visionnages pour la saison 2 de #Validé sur @canalplus, avec des chiffres de streaming complètement fous hier entre 21h et 2h du matin. Et ça continue ce matin... Décidément, merci et bravo @FGastambide" a-t-il posté.

Pour info, suite au succès de la série en France, Validé sera bientôt disponible aux Etats-Unis. C'est la plateforme HBO Max qui a acquis les épisodes qui seront disponibles sous le titre All the Way Up en anglais. Congrats !