Validé saison 2 : la série aurait pu ne jamais exister, Canal+ l'avait annulée en pleine production

Validé aurait pu ne jamais voir le jour

Un an après la programmation de la saison 1 de Validé, c'est ce lundi 11 octobre 2021 que Canal+ débute la diffusion de la saison 2 de sa série centrée sur l'univers du rap. Un véritable événement quand on sait que cette fiction aurait pu... ne jamais voir le jour. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, les aventures de Apash et LAlpha auraient pu terminer à la poubelle avant même de débarquer à la télévision.

"Chez Canal, ça n'a pas toujours été facile. À un moment, ils hésitaient", a récemment confessé Franck Gastambide (le créateur) auprès de Rapunchline. Une fausse modestie pour accentuer le côté success-story de son oeuvre ? Pas du tout. Il l'a précisé, les dirigeants de la chaîne ne savaient réellement pas sur quel pied danser avec Validé, "On a livré les premiers épisodes, ils trouvaient ça bien et puis après, ils avaient des doutes. À un moment, le projet s'est arrêté".

"Chez Canal, ils ne voulaient plus de la série"

Un arrêt inattendu qui, sans surprise, est arrivé au pire des moments pour le compagnon de Sabrina Ouazani, "On écrit l'épisode 5 ou 6, on commence à être chauds. Je sens que ça commence à avoir de l'ampleur. Mais chez Canal, on me dit [au même instant] qu'ils ne veulent plus de la série". Aussi, vous vous en doutez, Franck Gastambide - qui rêvait en grand, a très mal vécu cet échec à l'époque, "Je tombe du 10ème étage. (...) Quand j'ai appris qu'ils ne voulaient plus faire la série, je suis rentré chez moi, j'étais effondré".

Mais alors, comment a-t-il réussi à inverser la tendance ? Qu'est-ce qui a fait que Canal+ a finalement changé d'avis ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'a pas été jusqu'à retravailler les scénarios. Au contraire, il a simplement opté pour une option moins fatigante mais nettement plus efficace : il s'est fait pistonner. "J'ai déclenché l'arme de guerre et j'ai appelé Cyril Hanouna [qui appartient au même groupe, ndlr]", a-t-il révélé !

De quoi nous prouver la puissance de l'animateur de TPMP au sein du groupe Canal, mais surtout... son talent de producteur capable de repérer les projets susceptibles de fonctionner ou non.