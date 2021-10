Validé saison 2 : après Apash, LAlpha débarque, ce qui vous attend

Pendant le premier confinement, plusieurs séries nous ont fait tenir. Parmi elles ? Validé. La saison 1 a été lancée le 20 mars 2020 et se terminait sur un gros choc : Apash (Hatik), William (Saïdou Camara) et Brahim (Brahim Bouhlel) étaient victimes d'une fusillade et le rappeur se prenait une balle en pleine tête. L'action de la saison 2 de Validé reprend un an après le drame.

LAlpha, la nouvelle star de la série

Après la mort d'Apash (car oui, même si la promo a voulu nous faire croire qu'il était vivant, le rappeur n'a pas miraculeusement survécu), William et Brahim ont un nouveau projet : lancer leur label, Apash Music. Mais pour avoir un label, il faut avoir un artiste. Sur les conseils d'Inès (Sabrina Ouazani), William décide de signer... une rappeuse. La nouvelle star de Validé pour la saison 2 est donc LAlpha, alias Sara, jouée par Laetitia Kerfa, dont c'est le premier rôle devant les caméras. Un personnage à travers lequel les auteurs de Validé évoquent sans détour les obstacles auxquels les femmes font face dans le milieu du rap, notamment le sexisme. Une artiste qui ne manque pas de flow et de punchlines !

Du rap et pas que

Une chose est sûre : vous n'allez pas vous ennuyer devant les 9 épisodes de la saison 2 de Validé. La série ne perd pas son temps et ne se pose presque jamais. Les obstacles s'enchaînent pour tous les personnages et pas un épisode ne se passe sans un drama. Des intrigues qui sentent parfois un peu le réchauffé par rapport à la saison 1. Côté guests, on retrouve plusieurs stars du rap comme Alonzo, Soolking ou encore Rohff.

La vérité sur la mort d'Apash

L'ombre d'Apash plane plus que jamais sur Validé. Même si les scénaristes semblent avoir rapidement tourné la page de son meurtre, cette histoire revient un peu plus tard dans la saison 2. Oui, on va bien découvrir qui a tué le jeune rappeur et pourquoi.

La saison 2 de Validé ne manque donc pas d'action, de musique et de guests. Elle laisse d'ailleurs la porte ouverte pour une saison 3... mais pourrait aussi signifier la fin de la série.