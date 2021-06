Validé saison 2 : Apash (Hatik) toujours vivant ? La vidéo teaser choc qui sème le doute !

Après l'énorme succès de la saison 1 (+20 millions de visionnage sur la plateforme MyCanal), la saison 2 de Validé ne devrait plus tarder à arriver. Aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le moment, mais on sait que la suite est prévue pour cet été. On y retrouvera Sam's (Moussa Mansaly de son vrai nom), Bosh, Franck Gastambide ou encore Sabrina Ouazani et on y découvrira Laetitia Kerfa, la nouvelle héroïne, mais aussi Amel Bent, Soolking et Rohff en guests. Mais la grande question reste quand même : Hatik sera-t-il de retour ?

Apash pas mort dans Validé saison 2 ?

À priori, non, puisque son personnage se prend une balle dans la tête à la fin de Validé saison 1. Sa mort semble bien réelle, d'autant plus que Hatik a confirmé son absence dans la suite sur le plateau de C à vous : "À moins que tu arrives à me faire vivre avec quelques balles dans la tête, mais ça va être compliqué... La page est tournée. Le vent va être très favorable pour eux en saison 2." Et si le rappeur nous avait menti depuis tout ce temps ? Et si Apash était en réalité toujours vivant ? Et si cette fusillade n'était qu'une mise en scène ?

Franck Gastambide aurait-il osé jouer avec nos nerfs pour la promotion de la saison 2 ? Le doute est complètement permis avec la vidéo teaser dévoilée par Canal+ dans laquelle on peut voir... Apash se relever juste après la fusillade ! Gros choc face à cette séquence, mais on ne préfère pas se réjouir trop vite car elle est peut-être là pour nous mener sur une fausse piste. "Vous n'êtes pas prêts" tease quand même la chaîne. On en saura plus ce vendredi 25 juin 2021 à 18h avec la sortie de la bande-annonce !