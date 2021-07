Rayane Bensetti clashé par Camille Lellouche dans sa chanson Fumette ? Les twittos réagissent

Dans les paroles de Fumette, Camille Lellouche clashe un ex : "J'vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête. Faut assumer quand on merde, s'excuser quand on merde. Je sais bien ce que tu dis, mais tu te prends pour qui ? Qui me met dans son lit doit assumer ses dires. Moi je ne t'ai rien demandé, je ne t'ai rien imposé. C'est toi qui m'as fait miroiter.". Si à ce moment précis les abonnés de la jeune femme avaient quelques doutes de si la chanson était vraiment destinée à l'acteur, la suite est très claire, "Si tu n'es pas célibataire, pourquoi tu le dis pas, moi j'ai trahie personne", ou encore "J'aime pas les histoires tu m'as mis dedans. T'as pris ma pudeur, mon intimité".

Et pour beaucoup d'internautes, ce serait Rayane Bensetti qui serait visé dans cette chanson. Une rumeur persistante qui n'a ni été confirmée, ni démentie pour l'instant.