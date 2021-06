Rayane Bensetti : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur la star de Tamara

5. L'acteur a dormi dans la rue quand il était dans Pep's

Lors de son passage au QG, Rayane Bensetti avait aussi dévoilé avoir connu la galère financière çà ses débuts à la télé. "A mon arrivée sur Paris, j'étais là pour tourner une série qui s'appelait Pep's. Et en fait j'ai menti au casting, j'avais dit que j'habitais à Paris" a-t-il indiqué, mais il n'avait pas assez d'argent pour se payer un loyer dans la capitale. "Avec un pote on a fait la rue, puis après on a fait les toits. On grimpait puis on dormait sur les toits, dehors", "j'allais sur le tournage, personne ne le savait. Je me lavais dans les loges. C'était un moment compliqué" a-t-il ajouté. Car l'argent que son papa lui avait envoyé n'a pas suffi : "Tu te fais trois nuits dans une auberge de jeunesse avec un gars qui pisse dans le coin et des gens qui crient la nuit, tu te dis waou...". Une situation qui a duré pendant environ 3 mois.

"On allait dans le métro, on demandait 50 centimes, des tickets restau, on se faisait 4/5 balles et on partageait un kebab..." a-t-il aussi dit. Rayane Bensetti a ensuite pu payer le loyer de son premier appart à Paris et vivait "dans un vrai donjon, au 6ème étage sans ascenseur, avec pour seule fenêtre un tout petit hublot". Même pendant sa participation à DALS, il était en galère côté sous. "C'est vrai ! C'est très rare que j'en parle. Je n'aime pas trop parler des soucis... J'en ai parlé depuis Let's Dance seulement. Parce que c'était en lien avec mon personnage" a précisé celui qui sera dans l'émission District Z sur TF1 avec Black M, Brahim Zaibat ou encore Héloïse Martin.