Aladdin 2 : la suite enfin en développement, Will Smith et Mena Massoud absents du film ?

Aladdin 2 enfin en développement

2019 était marquée par les sorties au cinéma de trois adaptations en live-action de célèbres films d'animation Disney : Dumbo, Le Roi Lion et Aladdin. Des trois, c'est le dernier qui devrait bientôt avoir le droit à une suite. Variety vient de l'annoncer, grâce à son immense succès au box-office, le studio "développe un nouvel épisode avec les scénaristes John Gatins and Andrea Berloff".

Une révélation qui n'est en rien surprenante, les rumeurs à ce sujet popaient déjà régulièrement, mais qui se veut rassurante. A en croire le média américain, Disney aurait en effet décidé de bien faire les choses : "Des sources nous ont dit que le projet n'en était qu'à ses débuts, mais après avoir passé 6 mois à réfléchir sur la direction à prendre avec ce film, les producteurs semblent avoir trouvé l'idée". Autrement dit, cette suite ne devrait pas simplement se contenter de copier/coller le deuxième film d'animation (Le retour de Jafar sorti en 1994), mais devrait au contraire nous offrir quelque chose d'inédit.

Un casting différent ?

Seul motif de craintes à l'heure actuelle, il n'est pas encore certain que ce projet soit porté par l'équipe originale. En plus d'annoncer, "il n'est pas encore très clair si le réalisateur Guy Ritchie sera de retour ou non", Variety révèle l'étonnante réflexion faite par le studio, "les producteurs espèrent ramener le trio de stars Will Smith (Génie), Mena Massoud (Aladdin) et Naomi Scott (Jasmine), mais aucune offre ne leur sera faite tant que le script ne sera pas prêt".

Or, il est étonnant de voir Disney ne pas tenter de leur faire signer des contrats dès maintenant au risque de les voir refuser un tel film plus tard une fois le projet prêt à être lancé... Il est encore trop tôt pour imaginer le pire, mais l'éventualité d'une suite sans l'un des membres du trio est néanmoins réelle.