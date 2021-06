Tamara 3 : bientôt une suite avec Héloïse Martin et Rayane Bensetti ?

Bientôt un Tamara 3 ?

C'est le 4 juillet 2018 que le film Tamara Vol.2 est sorti au cinéma. Près de trois ans plus tard, une suite est-elle dans les cartons ? La réponse est... non. Une déception tant la saga cinématographique portée par Héloïse Martin et Rayane Bensetti est rapidement devenue emblématique, mais une situation qui n'est en rien figée.

Lors d'une précédente interview accordée à Purebreak, l'interprète de Tamara révélait qu'un troisième film n'était pas impossible. Après avoir confié, "on serait ravis de faire une trilogie", Héloïse Martin nous rappelait que la saga avait déjà déjoué les pronostiques par le passé, "On n'était pas censés faire un deuxième, mais le premier a marché. Les gens en ont redemandé". Vous l'avez compris, si vous rêvez d'un nouvel épisode, il est temps de vous manifester.

La mise en garde de Rayane Bensetti

Et du côté de l'interprète Diego ? Le son de cloche est identique. Néanmoins, alors que Rayane Bensetti prépare actuellement un film avec Kev Adams, il nous a rapidement précisé qu'il n'était pas prêt à revenir pour n'importe quoi, "Il va falloir faire mieux pour le 3, sinon il n'y en aura pas".

Selon le comédien, il faudra absolument trouver un scénario légitime et non pas simplement surfer sur la hype du public, "Si on fait un 3 c'est parce qu'il y a une suite logique et que ça se passe encore une fois quelques années plus tard, qu'on passe par une autre étape de la vie. Il faut que ce soit un beau film". Une déclaration rassurante, puisque cela nous laisse espérer une (possible) suite de qualité.

Des acteurs très proches

En attendant que les scénaristes trouvent l'idée parfaite et que les producteurs donnent le feu vert à un Tamara 3, sachez que Héloïse Martin et Rayane Bensetti n'ont pas perdu contact. Au contraire, les deux stars passent régulièrement du temps ensemble et viennent même de participer à un nouveau tournage.

Ce mercredi 9 juin 2021, le duo était en effet sur les plateaux de District Z, l'émission de zombies de TF1. Et si l'on se fie à leurs stories sur Instagram, leur complicité est toujours aussi présente, tout comme leur amour pour la franchise, en témoigne leur utilisation des prénoms des personnages en guise de surnoms. Autrement dit, en cas de suite, il ne devrait pas être difficile de les convaincre de se retrouver devant la caméra.