Rayane Bensetti : "On écrit un film avec Kev Adams", il se confie sur leur projet

Pendant que les cinémas sont toujours fermés, à cause du coronavirus, Rayane Bensetti continue ses projets à la télé. Après le téléfilm Il était une fois à Monaco et son apparition express dans la saison 4 de Dix pour cent, aux côtés de Sigourney Weaver, l'ex-acteur de Clem est aujourd'hui au casting du nouveau téléfilm de France 2 : Disparition inquiétante. Il y joue le rôle d'un jeune père soupçonné d'être mêlé à la disparition de la mère de son enfant, Julia (Marie Bernard).

Rayane Bensetti parle de son futur film avec Kev Adams

En plus de Disparition inquiétante, Rayane Bensetti réfléchit-il déjà à des futurs projets ? La réponse est oui, et l'un d'entre eux est en collaboration avec... Kev Adams, son pote depuis plusieurs années maintenant : "On écrit un film avec Kev Adams, ça fait un moment qu'on pense à faire un truc ensemble. On cherche la formule parfaite, on ne veut pas se rater, car je pense qu'on sera attendus au tournant. Cela s'écrit doucement, dans l'ombre (rires)", confie-t-il en interview avec Ouest France.

Rayane Bensetti précise ensuite : "Ce ne sera pas une comédie romantique, c'est sûr ! On va en profiter pour écrire quelque chose qui nous fait rêver, sans doute avec de l'action, mais on veillera à ce que cela reste crédible." L'acteur de Tamara avoue aussi qu'il aimerait bien "jouer à nouveau dans une série, peut-être avec de l'action et sans doute pour une plateforme".