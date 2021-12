Danse avec les stars 2022 : Nabilla Benattia et Mélanie Da Cruz au casting l'an prochain ?

Entre la relation aussi mignonne que drôle d'Elsa Bois et Michou, ou encore les talents incroyables de Tayc (en duo avec Fauve Hautot) et Bilal Hassani (en duo avec Jordan Mouillerac), la saison 11 de Danse avec les stars a marqué les esprits et il sera difficile de faire mieux. Pourtant, comme l'a confié Chris Marques auprès de Melty, une saison 12 de l'émission devrait bel et bien voir le jour l'an prochain.

Nabilla au casting de Danse avec les stars ?

Interrogé sur sa présence dans le jury, le célèbre danseur a confié "Oui, j'y serai normalement. A moins qu'il se passe un gros truc". Et à cette occasion, il n'a pas hésité à dévoiler quelques noms ou profils qu'il aimerait voir débarquer sur les parquets de TF1. S'il a bien conscience que son avis n'est pas toujours celui des producteurs, "concernant le casting, celui que j'ai en tête n'est pas forcément le casting que la production choisirait", il espère néanmoins les convaincre pour certaines personnes.

"Vincent Cassel ça fait des années que j'aimerais le voir pour une raison toute bête : C'est que le mec il a vraiment un talent de mouvement" a-t-il notamment confié. "J'aimerais bien un gros rappeur... Sinon, j'adorerais Nabilla". Un rêve impossible ? Peut-être pas. Si l'influenceuse serait enceinte aujourd'hui (une rumeur à prendre avec des pincettes), elle n'a en revanche jamais fermé la porte à une telle participation. A suivre donc.

Une chance possible pour Mélanie Da Cruz ?

De même, Chris Marques s'est confié sur la possibilité de voir Mélanie Da Cruz (Secret Story 9, Les Marseillais vs Le Reste du Monde 5) intégrer le casting. Alors que la compagne d'Anthony Martial ne se sent "pas assez haut de gamme" pour participer à l'émission malgré son envie d'y apparaître, le compère de Denitsa Ikonomova ne s'est pas montré fermé à l'idée de l'accueillir.

"Franchement, je trouve que c'est dommage qu'elle se trouve 'bas de gamme' parce que nous c'est pas du tout comme ça qu'on monte un casting" a-t-il assuré. Malgré tout, il l'a précisé, tout le monde ne peut effectivement pas avoir sa chance de fouler les parquets, "En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut tout de même avoir une certaine présence et une certaine force de frappe ! Et c'est vrai que quand on a le choix entre un Michou et quelqu'un qui vient du monde de la télé-réalité, étant donné que techniquement parlant il vont taper presque dans les même cible d'âge et bien Michou a plus de puissance que quelqu'un qui vient de ce monde. Après ça dépend qui ! Si on me parle de Nabilla par exemple, aujourd'hui c'est une icône !" Autant dire que si la prod' cherche à recruter Inoxtag l'an prochain, ça sent mauvais pour Mélanie.

Quoi qu'il en soit, il est difficile de faire plus gros appel du pied envers Nabilla. On espère désormais que son message sera entendu...