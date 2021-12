Nabilla Benattia enceinte ? La star aurait annoncé sa grossesse à Thomas Vergara et ses proches

Depuis quelques jours, Nabilla Benattia se retrouve au centre de toutes les discussions. La raison ? C'est le 26 novembre 2021 qu'Amazon Prime Video a mis en ligne Nabilla Sans Filtre, une série-docu centrée sur sa vie passée et actuelle. Un documentaire très important pour l'influenceuse qui en profite pour dévoiler un envers du décor surprenant, mais également pour tourner la page de certaines expériences douloureuses. Elle y raconte notamment la façon dont elle a vécu le harcèlement médiatique à son encontre au début de sa carrière ou encore son passage difficile en prison.

Un nouveau bébé pour Nabilla et Thomas ?

Et en parlant de pages à tourner, c'est un nouveau chapitre de sa vie que Nabilla Benattia serait sur le point d'entamer. A en croire les informations du magazine Public, dans son numéro du 3 décembre 2021, la star et son mari Thomas Vergara seraient bientôt prêts à accueillir un deuxième enfant, deux ans après la naissance de leur fils Milann.

Selon les révélations du magazine people (à prendre avec de grosses pincettes), Nabilla serait enceinte depuis le mois de septembre : "Trois mois après ses noces, l'influenceuse annonçait à son mari qu'il serait bientôt papa pour la deuxième fois". Un secret que les amoureux auraient longtemps gardé pour eux, avant de finalement l'avouer à leurs proches en cette fin d'année. Ainsi, c'est ce dimanche 28 novembre 2021 que le couple aurait "réuni toute sa famille à Paris pour faire connaitre la bonne nouvelle" croit savoir le magazine.

Le couple prêt à agrandir sa famille

Pour l'heure, bien évidemment, Public n'avance aucune preuve pour étayer son article. En revanche, le journal laisse tout de même entendre que l'hospitalisation de Nabilla en octobre dernier n'était pas réellement liée à une intoxication alimentaire comme cela avait été annoncé, mais bien à cette nouvelle étape. De leur côté, Nabilla et Thomas - pourtant adeptes des réseaux sociaux, n'ont toujours pas pris la peine de réagir à cette rumeur, que ce soit pour la démentir ou la confirmer. De quoi y voir une indication sur la situation actuelle ? Difficile à dire.

Ce que l'on sait, c'est que le couple n'a dans tous les cas jamais fermé la porte à un deuxième bébé. "C'est vrai qu'avec Thomas, on aimerait beaucoup agrandir notre famille ! Milann a deux ans, c'est déjà un vrai petit garçon, a récemment confessé Nabilla auprès de Femme Actuelle. On ne sait pas quand exactement mais on sent que ce sera bientôt le moment. D'ailleurs, pour mon fils, ce serait son rêve ! Il nous l'a dit, il veut un petit frère pour s'amuser et jouer avec lui." Son voeu va-t-il être exaucé ? A suivre...