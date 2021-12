Nabilla Benattia traumatisée par son passage en prison : "J'en ai quand même pas mal bavé"

Avant de connaître une vie idyllique à Dubaï en compagnie de son mari Thomas Vergara et son fils Milann en 2021, Nabilla Benattia a connu l'enfer de la prison en 2014 à la suite de la fameuse "affaire du couteau". Et comme l'a confié l'ex-star de télé-réalité et désormais influenceuse sur Instagram/Twitter et business woman, son passage derrière les barreaux l'a profondément marquée. En interview, la star du docu "Sans filtre" d'Amazon Prime Video revient sur ce moment difficile.