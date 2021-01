Nabilla Benattia : maman nostalgique, elle dévoile des photos inédites de Milann à sa naissance

Nabilla Benattia : maman nostalgique, elle dévoile des photos inédites de Milann encore bébé

Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont des parents heureux et comblés depuis le 11 octobre 2019 et l'arrivée de Milann dans leur vie. Et à en croire la récente publication de l'influenceuse sur Instagram qui nous offre de nombreuses photos inédites de la naissance du petit garçon, Nabilla est déjà une maman nostalgique.