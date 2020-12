Nabilla Benattia retrace sa carrière folle face à Léna Situations : "tout le monde me jugeait"

La télé-réalité ? "J'ai adoré, on a vécu des moments de malade"

Nabilla Benattia a collaboré avec Léna Mahfouf alias Léna Situations à Dubaï. Dans une nouvelle vidéo postée ce lundi 28 décembre 2020 sur YouTube, l'ex candidate des Anges de la télé-réalité sur NRJ12 devenue influenceuse et it girl s'est confiée lors d'une interview sous forme de "chit-chat makeup" à la star de YouTube. Celle qui est désormais une businesswoman accomplie avec ses partenariats sur les réseaux et sa propre marque de maquillage est revenue sur ses débuts dans la télé-réalité.

"Franchement j'ai adoré, on a vécu des moments de malade" a confié Nabilla Benattia, qui ne regrette donc pas du tout d'avoir participé à des émissions de télé-réalité. Mais aujourd'hui, la télé-réalité "ça n'a plus rien à voir". "On ne les force pas à créer, mais comme ils sont là, d'eux-mêmes ils vont faire leur petit show" a-t-elle précisé, elle qui connaît bien plusieurs candidats des Marseillais sur W9 qui sont venus vivre à Dubaï comme elle (Julien Tanti et Manon Tanti, Maeva Ghennam...).

Par contre, la mère de Milann qui espère bientôt avoir un deuxième enfant avec Thomas Vergara "pense avoir tourné la page" de cette époque. La seule émission de télé-réalité qu'elle a choisi de tourner, c'est la version française de Love Island sur Amazon Prime Video, mais en tant qu'animatrice et non candidate.

Nabilla Benattia très critiquée à ses débuts : "À la base j'étais bête"

A propos de ses débuts, Nabilla Benattia a aussi assuré : "À la base j'étais bête". "J'ai dû me cultiver sur le tas, mais au début, je ne peux pas le cacher, quand on me posait des questions sur les plateaux, j'étais là..." a-t-elle expliqué, précisant avoir toujours aimé "faire rire ses amis et sa famille". Pour Léna Situations, il faut un "certain recul et une certaine intelligence" pour rire même de soi et ainsi faire preuve d'autodérision comme le fait Nabilla.

La fashionista a aussi rappelé avoir reçu des tonnes de critiques. "Tout le monde me jugeait, beaucoup m'ont critiquée à mes débuts, les gens n'étaient pas tendres avec moi" a-t-elle souligné, listant tous les reproches qu'elle avait pu lire : "ma jupe est trop courte, mes cheveux sont trop noirs, mes seins sont trop gros"...

Mais aujourd'hui, Nabilla Benattia est enfin comblée et se fiche des attaques et des commentaires négatifs. Elle est "heureuse" d'être mariée à Thomas Vergara, "un homme exceptionnel, qui a toujours été là pour moi" et "heureuse d'être la maman du plus merveilleux des petits garçons, qui sourit tout le temps, gentil, intelligent et surtout en bonne santé".