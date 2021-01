Nabilla Benattia : 8 ans d'amour avec Thomas, sa belle déclaration "Personne croyait en nous"

Très émue, Nabilla fait une déclaration à son mari

Ensuite, c'est en story sur Snapchat que la pote de Léna Situations s'est confiée plus longuement sur cette relation. L'occasion pour elle de parler à coeur ouvert et avec sincérité, et de revenir avec émotion sur cette histoire pas comme les autres, qui a tout connu, les hauts comme les bas. "On a eu nos petits soucis comme tous les couples. On n'est pas le couple goal" a-t-elle notamment reconnu (alors même que leur relation fascine pourtant des millions de personnes), avant d'ajouter, "On est juste un couple qui s'aime et qui veut avancer ensemble. Et quand il y a de l'amour je peux vous jurer que quoi qu'il se passe dans votre couple, vous allez tout surmonter."

Puis, Nabilla - qui n'en revient toujours pas de la force de son couple, "Ca passe tellement vite, c'est un truc de fou. On va peut-être faire les 10 ans", n'a pas hésité à rappeler qu'elle et Thomas reviennent de très loin et ont dû faire face à des situations que beaucoup ne connaîtront jamais, "Quand on s'est mis ensemble, personne ne croyait en nous. Tout le monde disait qu'on était un couple fake, qu'on était ensemble pour le buzz. Et ça nous a fait du mal. Mais mon mari et moi, on sait que même lorsque l'on n'avait rien, on était toujours solidaire ensemble. On ne s'est jamais lâchés, quand on avait tout, quand on avait rien, quand on a eu beaucoup de soucis. Quand il y a en a un qui tombait, l'autre le remontait."

Et c'est justement ce parcours compliqué qui fait aujourd'hui de Nabilla une femme comblée. Elle l'a précisé, elle n'aurait jamais pu imaginer un meilleur compagnon que Thomas pour traverser tout ça, "On est une équipe indestructible. Moi et mon mari, personne ne pourra nous détruire. Mon mari qui reste dans l'ombre car son but c'est que moi je réussisse, qu'il s'en oublie lui-même parfois. Je me dis que j'ai beaucoup de chance de l'avoir."

Rendez-vous pour les 10 ans. Ca fait du bien des happy ending de temps en temps.