Bim, Bam, Toi de Carla bat un record sur TikTok

"Et ça fait : bim, bam, boum / Ça fait : pschhh, et ça fait : vroum / Ça fait : bim, bam, boum / Dans ma tête y'a tout qui tourne..." Vous détestez adorer Bim Bam toi de Carla ? Remerciez donc Juju FitCats ! Début décembre, la youtubeuse se filmait en train de danser sur la chanson dans un avion et postait la vidéo sur TikTok. Celle-ci a alors connu un buzz monstre, alors que de nombreux internautes se sont eux aussi amusés à reproduire la chorégraphie tout en faisant du playback sur la voix de Carla dans le cadre du Bim Bam Boum Challenge.

Bim Bam Toi de Carla établit un record sur TikTok !

Un buzz auquel la petite amie de Tibo InShape ne s'attendait pas du tout, et certainement encore moins Carla. Et pour cause, la jeune chanteuse qui a terminé à la 5ème place du classement de l'Eurovision Junior 2019 a vu son titre devenir la musique la plus utilisée en France sur TikTok ! A seulement 14 ans, celle qui a participé à The Voice Kids en 2017 est devenue la première artiste française à dépasser le million de vidéos contributeurs sur TikTok, cumulant ainsi plus de 10 millions de vues sur la plateforme.

Au total, le clip de Bim Bam toi a cumulé près de 30 millions de vues. Si le Bim Bam Boum Challenge est arrivé peut-être un peu trop tard pour faire partie des vidéos les plus populaires sur le réseau social en 2019, il ne fait aucun doute qu'il sera dans le Top 10 de 2020 !