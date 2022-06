Danse avec les stars 2022 : annonce surprise d'un départ, l'équipe chamboulée, "Tu vas nous manquer"

Une page se tourne... Alors que Danse avec les stars 2022 devrait bientôt débarquer sur TF1 et que quelques noms du casting ont déjà fuité, une personnalité phare de l'émission a annoncé qu'elle ne serait pas de la partie pour cette saison 12.

Ce mercredi 29 juin, Karine Ferri a révélé qu'elle avait pris la décision de ne plus animer DALS le débrief, en deuxième partie de soirée. "Coucou les amis, je voulais vous informer, avant que d'autres ne le fassent, avec des titres faux et mensongers 🤬que je ne serai plus à l'animation de DALS le debrief à la rentrée prochaine, et c'est MA décision" révèle la femme de Yoann Gurcuff, avant de préciser : "TF1 a su écouter mes envies et respecter MON choix. Je les en remercie🙏🏻.."

"J'aspire à d'autres aventures"

Celle qui se lance dans une carrière d'actrice parait tout de même un peu nostalgique : "J'ai adoré travailler sur ce programme, riche en émotions, en rebondissements, avec une équipe formidable. J'ai vécu l'expérience d'apprentie danseuse avec bonheur, j'ai grandi au sein de ce programme. Et j'ai aimé être avec vous en direct le vendredi soir".