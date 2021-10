Karine Ferri (Danse avec les stars 2021) bientôt actrice sur TF1 ? "Je suis en discussion"

Karine Ferri bientôt actrice dans une série TF1 ?

Karine Ferri est l'une des animatrices phares de TF1. Elle coanime notamment Danse avec les stars 2021 avec Camille Combal (les fans la trouvaient d'ailleurs moins mise en avant que son collègue), ou encore The Voice Kids au côté de Nikos Aliagas. Et l'animatrice pourrait bientôt devenir actrice dans une série ou un téléfilm sur TF1. "On est en discussion avec la chaîne sur des projets de fiction. Jouer la comédie a toujours fait partie de mes envies" a-t-elle révélé à Télé Loisirs.

Alors que Claude Dartois, aventurier de Koh Lanta (il est actuellement dans Koh Lanta, La Légende) a refusé d'être acteur dans une série de TF1, Karine Ferri a dit oui à des projets d'acting avec la chaîne. "Des fictions déjà existantes ou des créations originales ?" a demandé la journaliste du média. "Probablement les deux !" a alors répondu avec enthousiasme Karine Ferri. Serait-ce pour Demain nous appartient, Ici tout commence, Joséphine ange gardien, Je te promets ou encore Camping Paradis ?

The Voice Kids, Danse avec les stars 2021, un livre... "Mon emploi du temps est déjà très chargé"

Celle qui continue de rendre hommage à Grégory Lemarchal, lors des anniversaires importants pour feu Grégory Lemarchal, a donc beaucoup de projets. Car en plus de préparer des rôles en tant qu'actrice pour TF1, elle est toujours animatrice. "Mon emploi du temps est déjà très chargé, avec bientôt The Voice Kids où je vais retrouver 'mes enfants', et j'en ai eu beaucoup depuis le temps !" a confié la présentatrice qui anime aussi la 2èe partie de Danse avec les stars 2021.

"J'anime aussi un programme complètement différent : Chroniques criminelles, sur TFX. Ça évite la routine ! La chaîne savait que je suis une passionnée de faits divers. Mais il y aura forcément d'autres programmes et opportunités qui pourront se présenter dans le futur" a aussi rappelé Karine Ferri. Sans oublier la sortie de son livre Une vie en équilibre, le 7 octobre 2021 (aux éditions Robert Laffont).