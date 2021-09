Claude (Koh Lanta, La Légende) a refusé de jouer dans une série de TF1 : "Chacun son job"

Claude (Koh Lanta, La Légende) a refusé de jouer dans une série TF1 : l'aventurier révèle à quelle série il a dit non

Claude Dartois est au casting de Koh Lanta, La Légende sur TF1. Et l'aventurier phare de l'émission aurait reçu plusieurs autres propositions, comme Danse avec les stars mais aussi un rôle dans une série de TF1. Sauf que celui qui est dans le Koh Lanta All Stars 2021 a refusé le rôle. Le candidat qui a participé plusieurs fois à l'émission animée par Denis Brogniart a expliqué pourquoi il a dit non et a révélé le nom de la série en question.