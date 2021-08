The Voice Kids 2022 : Louane et Julien Doré pour remplacer Jenifer et Soprano ?

Cet automne, c'est une édition All Stars de The Voice qui sera proposée sur TF1. Et pour l'occasion, l'émission musicale culte pourra compter sur un casting de choix avec cinq coachs au lieu des quatre habituels. Au programme ? Les célèbres fauteuils rouges seront cette fois-ci occupés par Zazie, Florent Pagny, Mika, Patrick Fiori et Jenifer.

Jenifer remplacée par Louane ?

Et en parlant de Jenifer, l'interprète de On oublie le reste profitera de sa place dans cette édition spéciale pour laisser libre son fauteuil dans The Voice Kids, attendue en 2022 sur nos écrans. Un véritable événement pour le programme junior étant donné que la chanteuse était présente depuis près de 7 ans. Mais alors, qui va bien pouvoir lui succéder à l'antenne pour cette saison 8 ? A en croire les informations de Voici, c'est Louane qui aurait été choisie par la production pour relever ce défi !

Un choix qui devrait jouer sur la corde nostalgique des téléspectateurs (souvenez-vous, c'est dans l'émission originale que la star a été découverte en 2013), et qui provoquerait déjà l'enthousiasme de l'équipe de The Voice Kids. Interrogé par le magazine people, un membre de la prod aurait notamment confié à son sujet, "Elle est pleine d'empathie, douce et débordante d'enthousiasme, Louane a le profil parfait pour redynamiser l'émission".

Un chanteur (a)Doré au casting ?

Pour l'anecdote, Louane ne devrait pas être la seule novice à rejoindre les coachs du télé-crochet. Suite au départ de Soprano, la production aurait également jeté son dévolu sur un chanteur incontournable en ce moment grâce au succès de son album "Aimée" : Julien Doré. Et quand on sait que celui-ci est déjà habitué aux reprises incroyables (14 ans après, ses performances dans Nouvelle Star nous marquent encore), Julien Doré a tout du coach idéal pour ces apprentis artistes !

Attention, à l'heure actuelle, ni Louane, ni Julien Doré, ni TF1 n'ont officialisé ces castings. Ces rumeurs sont donc à prendre avec des pincettes.