Mask Singer : une saison 4 à venir, Camille Combal et la prod teasent une suite "encore plus folle" (Interview)

Après Mask Singer 2022, Camille Combal et la prod ont teasé la saison 4 à PRBK

L'épisode de Mask Singer 2022 diffusé ce vendredi 13 mai 2022 sur TF1, c'est la grande finale ! Eh oui, les enquêteurs Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry vont devoir deviner quelles stars se cachent derrière les masques et les costumes restants de la saison 3. Les finalistes sont la banane, le cerf et le papillon ! Et alors que les fans de l'émission continuent eux aussi de chercher les identités des célébrités masquées grâce aux indices et qu'ils ont tous des théories, Camille Combal et la production ont déjà teasé la saison 4 de Mask Singer, qui devrait arriver en 2023 sur vos écrans.

En mars 2022, PRBK avait pu interviewer Camille Combal sur Mask Singer. Et le présentateur nous avait avoué que le tournage de la saison 4 n'avait pas encore commencé : "Il n'a pas du tout commencé, je n'ai aucune info et je n'ai pas de date non plus". "Tout ce que je sais c'est qu'on essaie bien sûr que ça colle avec les dates d'Hillary Clinton qui fait partie du prochain casting" avait-il précisé avec humour, of course. Mais le tournage de la saison 3 ayant été en juin dernier, on se dit que le tournage de la saison 4 pourrait être en juin 2022. Ce qui collerait aussi aux confidences de la prod, qui a confié à Télé Loisirs que c'est "imminent".

Le producteur Anthony Meunier s'est aussi confié à PRBK sur la prochaine saison de Mask Singer. Il nous a confié par téléphone : "On s'est cassé la tête, c'est le cas déjà depuis plusieurs mois, pour que la saison 4 soit encore plus folle que la saison 3 qui est déjà, comme les téléspectateurs peuvent le voir, plus folle que les saisons 1 et 2".

>> SONDAGE Mask Singer 2022 : banane, papillon ou cerf, qui doit gagner ? <<

Des nouveaux enquêteurs pour la saison 4 de Mask Singer

Pour rappel, les départs de Jarry et d'Alessandra Sublet ont été annoncés. Ils ne seront pas enquêteurs dans la saison 4 de Mask Singer. Alessandra Sublet avait confié à Télé Loisirs : "Dès le début du tournage, Jarry et moi avions prévenu la production que c'était notre dernière saison, pour ne pas perdre en fraîcheur et en spontanéité. C'est très bien de finir en beauté sur une 3ème saison. En tout cas, je souhaite bon courage au prochain jury de Mask Singer". Et sur leurs remplaçants, elle a indiqué qu'il faudrait "des gens sympathiques sui s'entendent très bien entre eux et qui acceptent qu'on se fiche un peu d'eux parce qu'on s'en prend plein la tête".

Comme l'avait rapporté Télé Loisirs, Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1, avait évoqué les remplaçants de Jarry et Alessandra Sublet pour la saison 4, à la conférence de presse de Mask Singer 2022. "Mask Singer est une émission qui va très vite. Donc il faut trouver quelqu'un d'énergique, qui fuse et qui arrive à suivre la cadence folle de l'émission. On est plutôt à la recherche d'un profil proche de la télé ou du stand-up que du cinéma" avait-il déclaré, "On fait des déjeuners et des petits-déjeuners en ce moment pour former le meilleur quatuor possible".

Claudia Tagbo a été contactée pour intégrer le jury d'enquêteurs mais a révélé à Buzz TV pour TV Mag avoir refusé l'offre. "On me l'a proposé. Mais non, emploi du temps, timing. C'est pas faisable. Ça bloque un moment pour tourner" a précisé l'humoriste.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.