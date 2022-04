Mask Singer 2022 : les célébrités aident à choisir des indices

Mask Singer 2022, c'est la saison 3 de Mask Singer ! Et vu que l'épisode 2 de Mask Singer 2022 est diffusé sur TF1 ce vendredi 8 avril 2022, les téléspectateurs vont pouvoir continuer de mener leur enquête. L'animateur Camille Combal et les enquêteurs Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry tentent eux aussi de trouver qui se cache derrière les costumes. Alors quelles célébrités sont masquées ? Avant de le découvrir, il faut enquêter.

Et l'enquête peut se faire notamment grâce aux indices laissés dans Mask Singer 2022. Eh oui, les fameux magnétos pour présenter chaque célébrité ! Le producteur Anthony Meunier a précisé dans un entretien téléphonique avec PRBK comment sont choisis ces "indices forts, pertinents et qui nous apprennent des choses" sur les stars du casting.

"Les équipes travaillent à la fois sur les vies des célébrités et avec l'aide des célébrités aussi pour apprendre des choses qu'on ne saurait pas forcément" nous a-t-il confié, "on travaille avec les célébrités pour que les gens apprennent des choses pendant la deuxième partie de soirée, sur le parcours et la vie de chaque célébrité". "Après, les célébrités ont souvent tendance à nous dire : 'Mais non, non, non ne mettez pas ça, on va me trouver tout de suite'" nous a-t-il précisé en riant.

Passeports des célébrités, mots avec leurs vraies voix... Les nouveautés de la saison 3 pour renouveler l'enquête

Anthony Meunier nous a aussi détaillé que cette recherche des indices et la façon ont ils sont cachés, "tout ça se travaille avec créativité pour essayer de renouveler notre enquête au fil des saisons". Et justement, pour cette saison 3 de Mask Singer, il y a des nouveautés en plus des indices pour aller encore plus loin dans l'enquête. "Par exemple, cette saison, en plus des indices qu'on voit, on a différents événements comme les passeports des célébrités où on va apprendre des choses sur leurs passeports" a-t-il déclaré, "ou encore un mot que chaque enquêteur a la possibilité de demander à un personnage : il descend sur scène et lui demande de prononcer un mot avec sa vraie voix non trafiquée, ça c'est la première fois qu'on le fait".

Et "cette saison, on a aussi poussé le curseur de l'enquête jusque dans les mises en scène, il y a plein de choses partout, des indices dans tous les sens : ça peut être sur les danseurs, ça peut être dans les costumes, ça peut être dans la mise en scène elle-même, par exemple dans les écrans...".

>> Mask Singer 2022 : costumes, casting, playback... Camille Combal nous dévoile les coulisses (Interview) <<

Bref, "à chaque épisode, il y a une nouvelle façon d'enquêter supplémentaire, en plus des magnétos qui regorgent d'indices visuels et sonores", il y a "encore plus de moyens d'enquêter et de recroiser les informations".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.