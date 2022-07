Danse avec les stars 2022 : grosse fuite de noms de candidats, dont une star de télé-réalité !

Chaque année, les fans de Danse avec les stars attendent de découvrir quelles célébrités ont été choisies pour fouler le parquet. Après la victoire l'an dernier de Tayc et Fauve Hautot en 2021, quel duo va nous en mettre plein les yeux ? Pour l'instant, on ne connaît pas le casting officiel mais les premières rumeurs circulent et chacun y va de son annonce.

Pluie de nouveaux candidats annoncés pour DALS 2022

Ce vendredi 1er juillet, plusieurs médias annoncent de nouveaux noms de candidats qui auraient accepté de participer à DALS 2022. Jeff Lang2Vip assure que TF1 aurait décidé de recruter une star de télé-réalité : Carla Moreau ! L'ex-candidate des Marseillais qui sera bientôt dans La Bataille des clans aurait dit oui au programme.

Selon Closer, trois candidats auraient également donné leur accord pour participer à l'émission. Qui sont-ils ? Emma Smet (petite fille de Johnny Hallyday et actrice dans Demain nous appartient), François-Xavier Demaison (acteur) et Julie Piétri (chanteuse qui a fait danser tout le monde avec son hit Eve lève-toi).

De son côté, Public annonce plusieurs autres noms, tous différents de ceux évoqués par Closer. Selon le magazine, Amandine Petit (Miss France 2021), Clémence Castel (candidate de Koh Lanta), Anggun (chanteuse et ex-jurée de Mask Singer) et AZ (humoriste) auraient dit oui. Public précise aussi que la prod aurait approché d'autres célébrités comme Booder, Cartman, Nathalie Marquay, Nicolas Anselmo (acteur d'Ici tout commence), Just Riadh ou encore Inoxtag.

Les autres annonces de la semaine

En début de semaine, d'autres noms avaient été évoqués pour le casting de la saison 12 de DALS. On apprenait que, selon Clément Garin, Billy Crawford sera la star internationale de l'année. Également évoqués ? Carla Lazzari et David Douillet. Cette semaine, Karine Ferri a également annoncé son départ du programme. Alors, qui dit vrai et quelles infos sont fake ? Il faudra attendre l'annonce officielle pour le savoir !