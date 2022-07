Danse avec les stars 2022 : Maxime Dereymez confirme son départ et réagit, "Cette émission a changé ma vie"

2022, année du renouveau dans Danse avec les stars ? C'est bien parti pour ! La semaine dernière, TF1 officialisait le nouveau jury sans Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier mais avec Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile. Mais côté danseurs aussi, ça bouge. Denitsa, qui a remporté quatre fois l'émission, ne sera plus présente tout comme Christian Millette qui a confirmé son départ. Il se murmurait aussi que Maxime Dereymez quitterait l'émission et c'est maintenant confirmé.

"DALS et moi ne soufflerons pas notre 12ème bougie"

C'est sur son compte Instagram que Maxime Dereymez a confirmé la nouvelle. Présent depuis la toute première saison et gagnant d'une édition (la saison 2 en compagnie de Shy'm), le danseur ne sera pas là pour la 12ème année du concours "DALS et moi ne soufflerons pas notre 12ème bougie. Et ce n'est pas sans émotion, car cette émission aura littéralement changé ma vie." a-t-il écrit dans un long message posté sur son compte.

"Je me suis investi à 300% chaque saison, sur chaque tableau, pour offrir le meilleur de moi-même, sublimer mes partenaires et honorer cette magnifique place de coach et de chorégraphe. Ce challenge à répétition m'aura nourri, inspiré et ouvert les portes vers d'autres horizons." confie le danseur pro qui en profite aussi pour remercier le public. "Votre soutien, votre bienveillance, votre fidélité, vos commentaires, vos messages et vos critiques m'ont toujours beaucoup aidé et porté" écrit l'ex-partenaire de danse de Caroline Receveur, Pamela Anderson, Clara Morgane ou encore Laury Thilleman.