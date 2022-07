Danse avec les stars 2022 : un 3ème départ côté danseurs ! "Cette fois-ci, c'est vrai""

La date de diffusion n'est pas encore communiquée mais la saison 12 de Danse avec les stars prend forme... et elle pourrait un peu bouleverser les fans du programme. Déjà côté animation puisque Karine Ferri ne sera plus présente au côté de Camille Combal. Dans le jury aussi ça bouge : Bilal Hassani et la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot remplacent Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. La danseuse ne sera pas non plus sur le parquet puisqu'elle a annoncé son départ, tout comme Maxime Dereymez, l'un des danseurs historiques de l'émission.

Un autre danseur dit au revoir à DALS

Et si vous aviez déjà du mal à vous remettre de ces deux départs, cet article pourrait encore vous briser le coeur : un autre danseur culte du programme ne rempile pas en 2022. Il s'agit de Christian Millette. L'ex-partenaire de Vaimalama Chaves, Elodie Gossuin, Lio ou encore Liane Foly a annoncé son départ de l'émission qu'il avait rejoint en 2012, lors de la saison 3. "Le jour est venu de vous annoncer que je ne prendrai pas part à la prochaine saison de Danse avec les stars et cette fois-ci, c'est vrai" a-t-il posté sur son compte Instagram ce dimanche 24 juillet 2022. "Je crois que rien n'arrive par hasard. Cette émission m'a aidé à prendre confiance en moi avec les années. Aujourd'hui, la vie me pousse à entreprendre de nouveaux projets et à m'accomplir dans d'autres domaines. Je suis prêt." ajoute-t-il.