Danse avec les stars 2022 : Frankie Muniz (Malcolm) devrait rejoindre le casting, et il fait déjà partie des favoris

Cette saison de Danse avec les stars 2022 n'a même pas commencé qu'elle fait déjà beaucoup parler ! En effet, c'est la course à l'info pour tenter de trouver les noms des prochains candidats qui fouleront le célèbre parquet de TF1. Il y a quelques semaines, Jeff Lang2Vip assurait Carla Moreau pourrait être l'une des candidates du concours de danse. Depuis, plusieurs noms ont été évoqués dans la presse : François-Xavier Demaison, Julie Piétri, Amandine Petit, Clémence Castel, Anggun, AZ, Booder, Cartman, Nathalie Marquay, Nicolas Anselmo (acteur d'Ici tout commence), Just Riadh, Inoxtag ou Emma Smet, la petite fille de Johnny Hallyday visée par des rumeurs de couples avec Kylian Mbappé... Ils ont tous été rattachés au casting de cette nouvelle saison de DALS, avec plus ou moins de certitudes.

Malcolm au casting... et déjà favori ?

Après avoir révélé que Billy Crowford devrait également être au casting, Clément Garin, journaliste et chroniqueur de TPMP, affirme que Frankie Muniz, l'inoubliable interprète de Malcolm dans la série du même nom, sera aussi présent. "Info : l'acteur américain Frankie Muniz, inoubliable Malcolm, rejoint le casting de la saison douze de Danse avec les stars", a-t-il écrit sur Twitter, ce dimanche 24 juillet.

L'acteur peut déjà viser la victoire puisqu'il arrive avec une belle expérience : il a participé à la saison 25 de Dancing with the Stars aux Etats-Unis et a terminé troisième de cette édition.