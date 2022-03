Carla Moreau bientôt dans Danse avec les stars 2022 ? La rumeur grossit !

Carla Moreau et Kévin Guedj se sont dits "oui" devant leurs familles et leurs amis au mois de janvier 2022. Le mariage exceptionnel, qui s'est étendu sur une semaine, est disponible sur My TF1 Max, la plateforme de la première chaine. La jeune mariée pourrait d'ailleurs très bientôt faire son retour sur TF1, puisqu'elle aurait été contactée pour participer à Danse avec les stars...

Carla Moreau, Nabilla, Jazz et Magali Berdah auraient été contactée pour DALS 12