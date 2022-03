Maeva Ghennam termine Carla Moreau Guedj : "Il faut que la sorcière arrête de mentir"

Maeva Ghennam est actuellement dans les épisodes des Marseillais au Mexique sur W9. De son côté, Carla Moreau Guedj est avec Kevin Guedj, leur fille Ruby et leurs fratés dans leur émission Carla & Kevin, le mariage sur myTF1 Max et sur TFX. Et la candidate qui vit à Dubaï a ressorti l'affaire de sorcellerie pour clasher son ex BFF sur les réseaux et la traiter de "sorcière" et de "menteuse"...

Maeva Ghennam clashe Carla Moreau Guedj et revient sur l'affaire de sorcellerie : "Il faut que la sorcière arrête de mentir", "je ne les ai jamais trahis, c'est elle qui m'a fait de la sorcellerie pendant des années".

"Elle m'a invitée publiquement à son mariage, vous pouvez ressortir les screens et c'est moi qui n'ai pas voulu y aller. Ça m'a fait de la peine mais je n'allais pas aller au mariage d'une fille qui m'a fait de la sorcellerie et qui m'a souhaité du mal" a continué d'assurer Maeva, "Sinon, je vais vraiment ouvrir ma bouche". "Là, c'est trop, ça me chauffe j'vais tous vous finir" lâche Maeva Ghennam Maeva Ghennam aussi connue pour ses fesses sexy que pour ses polémiques (le fameux "vagin de 12 ans" en tête) ne fait plus de bad buzz depuis un moment. "Ces derniers temps, je me tiens bien, je fais attention, je ne fais plus de bad buzz, je réponds à plus personne et pourtant y'a plein de personnes qui se sont permises d'ouvrir leurs bouches sur moi pour de la lumière" a-t-elle indiqué.

