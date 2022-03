Maeva Ghennam vs Illan : gros clash sur Instagram, "T'es une vraie p*te à buzz"

Depuis qu'il a été coupé au montage des Princes 9 et s'est retrouvé au coeur d'accusations d'agressions sexuelles, Illan Castronovo s'est un peu éloigné du monde de la télé-réalité. Alors qu'il est au coeur de nouvelles rumeurs concernant une future paternité, l'influenceur vient d'ajouter un nouvel ennemi à sa liste. Ou plutôt une nouvelle ennemie.

Maeva et Illan règlent leurs comptes sur Instagram

L'amitié n'est plus à l'ordre du jour pour Maeva Ghennam et Illan. La candidate des Marseillais au Mexique qui a fait des révélations sur le salaire des candidats et l'ex d'Isabeau ont décidé de laver leur linge sale... en public. C'est en stories sur Instagram que les deux candidats de télé-réalité se sont clashés ce samedi 12 mars 2022.

Tout est parti d'une story où Illan disait être "dégoûté" du milieu du petit écran. Une phrase qui ferait référence au fait que Maeva ait invité Isabeau dans son émission, Dressing VIP by Maeva Ghennam. Cette simple phrase d'Illan postée sans contexte a fait partir Maeva au quart de tour. "Mdr Illan c'était le premier à dormir et à traîner avec mon ex fiancé et là, il fait le mec. Et si ce milieu te dégoûte, retourne faire tes clips gênants sur Times Square et me casse pas les bonbons." a-t-elle posté en stories.