Illan bientôt papa ?! Une femme affirme attendre son enfant, test de grossesse et échographie à l'appui

Rien ne va plus pour Illan. Depuis le mois de novembre 2021, le candidat de télé-réalité est au coeur d'une grosse polémique. Il est accusé d'avoir commis une agression sexuelle. S'il a toujours démenti avoir commis une telle chose, plusieurs de ses collègues comme Alix ou Jonathan Matijas affirment avoir vu la vidéo. Ce dernier aurait d'ailleurs récemment été entendu par la police à ce sujet et s'est fortement clashé avec l'accusé. Un peu plus tard, une autre affaire est venue s'ajouter. D'après Wassim TV, il aurait filmé à son insu une jeune femme nommée Amira alors qu'ils étaient en plein rapport. Elle a ensuite déclaré être enceinte de lui, ce qu'il a démenti fermement. Alors que l'histoire s'était un peu tassée, elle a posté une vidéo sur son compte TikTok dans laquelle elle réaffirme attendre son bébé !

Illan bientôt papa ?!